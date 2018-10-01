Цена на нефть Brent обновила максимум с 2014 года

Стоимость нефти марки Brent в понедельник вечером превысила 85 долларов за баррель впервые с 3 ноября 2014 года.

По данным торгов на 21.40 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,8%, до 85,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,96%, до 75,42 доллара за баррель.

В пятницу нефть подорожала на опасениях из-за санкций против Ирана. Ранее Иран заявил о реальности перекрытия акватории Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Вашингтона.