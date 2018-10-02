В ЛНР рассказали о внеплановой ротации частей ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины начали внеплановую ротацию подразделений на Луганском направлении, сообщает генпрокуратура ЛНР.

Сообщение о предстоящей ротации частей ВСУ поступило на горячую линию генпрокуратуры ЛНР, сообщили в ведомстве.

В сообщении говорится, что с 1 октября 14-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), дислоцировавшаяся в районе Попасной с октября 2016 года, уходит с Луганского направления, вместо нее «заходит неустановленное пока подразделение».

Эта информация проверяется.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко объяснял свое предложение ввести в Донбасс миротворцев тем, что они смогут разоружить «незаконные вооруженные формирования», то есть вооруженные силы провозглашенных ДНР и ЛНР.

В июне задержанный в ЛНР военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яков Веремейчик рассказывал, что для подготовки личного состава вооруженных сил Украины к наступлению привлечены инструкторы НАТО.