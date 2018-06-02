Задержанный военнослужащий ВСУ рассказал об инструкторах НАТО в украинской армии

Для подготовки личного состава вооруженных сил Украины к наступлению привлечены инструкторы НАТО, сообщил задержанный военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яков Веремейчик.

Подписав контракт, в 2016 году, в сентябре месяце, мы поехали после полигона в зону «АТО», в район города Счастье, где у нас местом дислокации было село Нижетеплое (Станично-Луганского района), где мы простояли год и после этого приехали на ротацию. В декабре 2017 году мы поехали на Яворовский полигон во Львовской области. Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению», – рассказал Веремейчик на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре».

Напомним, 27 мая в ЛНР заявили, что задержали двух дезертиров из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.