Украинские силовики заявили о потерях в Донбассе

За минувшие сутки в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения, заявила пресс-служба Операции объединенных сил Украины.

Утверждается, что активные боевые действия продолжались на луганском, донецком и мариупольском направлениях, ополченцы якобы дважды открывали огонь из тяжелого вооружения, а также прибегли «к провокационным действиям» в районах Крымского и Новотошковского под Луганском, передает УНИАН.

Укранские силовики заявляют, что нанесли «в ответ» на действия ополченцев удар по позициям ополченцев, в результате чего якобы погибли четверо военнослужащих республик Донбасса.

Кроме того, в ВСУ сообщают, что на днях два военнослужащих одной из механизированных бригад под Луганском самовольно покинули воинскую часть, их сейчас ищут.

Ранее в ЛНР заявили, что задержали двух дезертиров из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Отметим, что за неделю в ДНР девять человек погибли, 17 ранены в результате обстрелов украинской стороной.