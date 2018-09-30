Порошенко раскрыл истинную цель Киева в идее ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцы, введения которых в Донбасс активно добивается Киев, разоружат «незаконные вооруженные формирования», под которыми украинские власти понимают вооруженные силы провозглашенных ДНР и ЛНР.

По словам Порошенко, отправка миротворцев в Донбасс якобы значительно уменьшит риск эскалации военного конфликта на востоке Украины, передает «Укринформ».

«Когда там будет миротворческий корпус, Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные регулярные войска, а миротворцы разоружат незаконные вооруженные формирования», – заявил Порошенко.

При этом Порошенко утверждает, что большинство членов Совбеза ООН якобы поддерживают украинскую инициативу по введении миротворцев в Донбасс, а «Китай точно не будет против».

«С нами сейчас США, Великобритания, Франция, три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Ведется интенсивный диалог с Китаем, который точно не будет против. Большинство членов Совета Безопасности ООН также за, и об этом свидетельствуют те переговоры, которые я провел вчера и позавчера. Только одна страна против – Российская Федерация», – заявил Порошенко, подчеркнув, что решение вопроса упирается в «московский тупик».

Напомним, в пятницу глава МИД России Сергей Лавров призвал Запад вразумить власти Украины, которые вместо диалога с Донецком и Луганском тешат себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил.