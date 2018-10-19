Мать перепутанного с керченским стрелком подростка рассказала о страхе сына выходить на улицу

Житель Керчи Владислав Дивиза, чью страницу в соцсетях спутали с аккаунтом керченского стрелка Владислава Рослякова, боится выходить на улицу из-за угроз, рассказала мать молодого человека Наталья Дивиза.

«Кто-то хорошо над нам подшутил. Может быть, это специально было задумано... Фейковая страница моего сына во «ВКонтакте» была создана еще 15 августа, с его фотографией именно. Может быть, думали, что другой исход событий будет, что они убегут, а это все скинут на него. Он во «ВКонтакте» подписан как Владислав Рейх, то есть первая буква фамилии тоже Р, как у Рослякова», – рассказала Наталья агентству РИА «Новости».

Она также добавила, что ложные сведения распространял в соцсетях один человек. «Скриншоты скинуты в полицию, может, найдут этого человека. Но полиция сказала, что это интернет, пока разберутся, может, и два, и три месяца пройдет», – пояснила Дивиза.

Ранее в Сети устроили травлю молодого человека.

Испуганный парень вместе с матерью написал заявление в полицию об угрозах и обвинениях в свой адрес. Семья намерена добиться компенсации морального ущерба от тех, кто послужил первоисточником «вброса».

17 октября студент Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в керченском колледже и устроил стрельбу. Жертвами нападения стали 20 человек. После бойни Росляков покончил с собой.