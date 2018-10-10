Спутанного с керченским стрелком подростка затравили в Сети

Владислав Дивиза, страницу которого в соцсетях спутали с аккаунтом керченского стрелка Владислава Рослякова, рассказал о травле и угрозах, поступающих как ему, так и его матери и подруге.

Видео с интервью подростка, его девушки и их матерей опубликовал канал Kerchnettv на YouTube.

Наталья Дивиза, мать молодого человека, сообщила, что в среду в соцсетях ей начали приходить сообщения с угрозами и оскорблениями от незнакомых людей.

«Я сначала не поняла, в чем дело. Потом, конечно, поняла. Произошел теракт, и кто-то подшутил над моим ребенком», – добавила женщина.

Ошибка произошла из-за того, что в соцсети «ВКонтакте» Владислав Дивиза использует псевдоним Влад Рейх. Кто-то из пользователей решил, что это и есть страница керченского стрелка, и распространил информацию в Сети; позже ее подхватили блогеры и некоторые СМИ.

«Матери моей писали с угрозами, девушке моей писали с угрозами. Я свои фотографии увидел по телевизору, что я террорист», – сказал сам Владислав.

Подросток с матерью обратился в полицию с заявлением об угрозах и обвинениях в свой адрес. Семья намерена добиться компенсации морального ущерба от тех, кто первым разместил и распространил ложные данные.

Мать девушки Владислава сообщила, что из-за предполагаемой связи с напавшим на колледж их на два часа задержала полиция.

Напомним, в среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Сам стрелок покончил с собой.

Эксперты объяснили, как могли появиться сообщения про стрельбу очередями, а также сделали предположения о том, мог ли Росляков где-либо научиться стрелять.