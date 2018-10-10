Эксперт объяснил сообщения про стрельбу очередями в колледже Керчи

Оружейные эксперты объяснили, почему керченский стрелок Владислав Росляков уверенно обращался с ружьем и по какой причине очевидцы подумали, что он стрелял очередями.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что помповое ружье, из которого стрелял Владислав Росляков в колледже Керчи, не может стрелять очередями.

«Говорили, что там якобы была стрельба из автомата, но уверяю вас, что помповое охотничье ружье, которое у него было, если я не ошибаюсь, восьмизарядное турецкого производства, не может стрелять очередями», – сказал Гончаров, передает РИА «Новости».

По его словам, очевидцам могло показаться, что Росляков стреляет очередями, из-за взрывов самодельных взрывных устройств, происходивших одновременно с выстрелами.

«Может быть, очень быстро нажимал на спусковой крючок, а может, взрыв и стрельба для присутствующих в здании людей слились в единую канонаду, поэтому показалось, что стрелял очередями», – отметил ветеран «Альфы».

Лидер движения «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, в свою очередь, заявил, что стрельба из полуавтоматического помпового оружия позволяет интенсивно и плотно вести огонь, не требуя особых навыков обращения с ним.

«Так как это была или дробь, или картечь, то, скорее всего, даже без особых навыков он мог убить такое количество человек, потому что это не пуля, целиться особо не нужно. Он стрелял «облаком» металлических предметов, отсюда и большая интенсивность огня, потому что ему нужно было просто перезарядить оружие, и все», – пояснил Ванеев.

Тренер по стрельбе, бывший сотрудник ОМОНа Евгений Бушуев считает, что керченский стрелок тренировался до покупки оружия.

«За несколько дней так пристреляться нельзя. Поэтому на месте следователей я бы проверил, не тренировался ли он где-то до покупки ружья. Может, его знакомые учили стрелять. Очень непонятный момент», – сказал Бушуев.

По его мнению, если Росляков «настроился на эмоциональном уровне» или «принял успокоительное», руки у студента могли не дрожать. «А с учетом того, что никто не отстреливался и не было страха ответного огня, для него все превратилось в обычную тренировку. Разве что адреналина больше. Поэтому такая точность попаданий», – отметил тренер по стрельбе.

Ранее анализ записей камер видеонаблюдения позволил установить маршрут Рослякова, а также восстановить момент покупки им патронов в оружейном магазине.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.