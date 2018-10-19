Большинство верующих РПЦ поддержали прекращение общения с Константинополем

Большинство верующих Русской православной церкви поддерживают решения Священного Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сейчас, я чувствую, абсолютное большинство православных людей поддерживает эти решения», – сказал патриарх, передает ТАСС.

Он также отметил важность «пастырской работы духовенства по разъяснению ситуации на Украине», чтобы действия священноначалия имели бы широкую поддержку всего народа. Когда это будет, то Русская православная церковь, по словам патриарха, будет «очень сильной и убедительной».

Характеризуя действия Константинопольского патриархата, предстоятель РПЦ отметил, что он вторгся на территорию Московского патриархата «неканонически, нарушая все правила». Константинополь «отождествил себя с раскольниками», а «значит, и сам стал раскольником», добавил патриарх.

В понедельник священный синод Русской православной церкви признал невозможным общение с Константинопольским патриархатом после того, как патриарх Варфоломей признал каноническими раскольнические церкви Украины и снял анафему с их глав.

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