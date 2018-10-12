Найденный на танковом кладбище Т-72 выдали за трофейный во Львове

В ходе недавнего парада во Львове по улицам города проехал значительно измененный Т-72, выпущенный около 40 лет назад; украинские СМИ назвали боевую машину «трофейной».

На параде был продемонстрирован танк Т-72 первых выпусков, подобранный на одном из танковых кладбищ, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на подобных площадках почти два десятилетия ржавели сотни машин, выпущенных в Нижнем Тагиле.

Ранее эти танки, ставшие иностранными, решено было вывести из войск; образцы, сохранившиеся в хорошем состоянии, продали за рубеж, а остальные же попросту бросили.

Из-за высоких потерь в боях с ополченцами Донбасса ВСУ вынуждены были вновь принять на вооружение Т-72. Первоначально в войска шли «семьдесят вторые» модификации «Б»; теперь очередь дошла и до «старичков».

Издание указывает, что изначально на боевой машине был установлен оптический дальномер, который заменили на лазерный, о чем свидетельствует заделанное «окно» левого ответвления прицела, расположенное перед люком командира.

После на танк смонтировали динамическую защиту «Контакт-1», «обули» в гусеницы, а механик-водитель получил зеркала заднего вида. В передней части корпуса появился резиновый экран.

Несмотря на то, что машину доработали и нанесли на нее пиксельный камуфляж, по своему уровню она соответствует технике середины 80-х годов и по-прежнему уступает современным танкам.

Напомним, в августе президент Украины Петр Порошенко в соцсетях продемонстрировал видео с украинским боевым танком Т-72АМТ, который разработан и изготовлен «Киевским бронетанковым заводом».