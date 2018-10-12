РПЦЗ прекратила евхаристическое общение с Константинополем

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его решений по Украине, а также призвал его к покаянию.

Заявление синода опубликовано на сайте РПЦЗ.

В нем указывается, что «в ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) не имеет иного выбора», как объявить о согласии с решением Священного синода Московского патриархата о невозможности продолжения «евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне».

Общение не будет возобновлено, «пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти – ей, будто бы, принадлежащих, – не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония».

Таким образом, духовенство и верующие РПЦЗ извещаются о том, что евхаристическое общение с Константинополем в данный момент невозможно – как для архиереев и духовенства, так и для мирян.

До изменения ситуации «духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах».

Мирянам «не дозволяется причащаться святых Христовых Таин в храмах Константинопольского патриархата».

Кроме того, РПЦЗ не будет принимать участия в каких-либо богословских церковных собраниях и диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.

Архиереи Русской зарубежной церкви общаются к предстоятелям поместных православных церквей с просьбой «задуматься о нынешних обстоятельствах и во благовремении собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов».

Ранее сообщалось, что представитель РПЦ обсудит раскол в православии с папой Римским.

До этого Ватикан не стал комментировать ситуацию, складывающуюся на Украине и в отношениях между Константинпольским патриархатом и РПЦ.

В понедельник священный синод Русской православной церкви признал невозможным общение с Константинополем после того, как патриарх Варфоломей признал каноническими раскольнические церкви Украины и снял анафему с их глав.