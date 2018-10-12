Названа роль Крымского моста в керченской трагедии

Благодаря новому мосту многих пострадавших удалось доставить в Краснодарский край и оказать им медпомощь, сказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

«Мы можем так говорить, потому что мы транспортировку и направление с первых минут осуществляли бригадами даже Темрюкского района (Краснодарского края) скорой помощи. В том числе две бригады работали здесь, и даже первые два пациента были доставлены в больницу Темрюкского района», – заявил Голенко, передает РИА «Новости».

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в учреждении и подорвал бомбу. В результате нападения жертвами стали 20 человек. Росляков совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что после трагедии на усиленный режим перевели службы транспортной безопасности Крымского моста.