Охрану Крымского моста усилили после взрыва в Керчи

После взрыва в политехническом колледже в Керчи на усиленный режим переведены службы транспортной безопасности Крымского моста, сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на учащенный режим патрулирования», – передает сообщение пресс-службы ФКУ ТАСС.

Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Ранее во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Росгвардия и СК объявили о теракте в Керчи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

На место происшествия направили свыше 200 военнослужащих и около 10 единиц техники.

Глава Крыма Сергей Аксенов докладывал, что обстановка в Керчи после взрыва спокойная.