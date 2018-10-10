Глава Крыма оценил обстановку на полуострове после теракта

Обстановка в Керчи после взрыва в политехническом колледже спокойная, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что в Керчи «обстановка спокойная», передает ТАСС.

Он добавил, что в колледже «произошла трагедия», отметив, что у всех ведомств пока разные сведения о произошедшем.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время взрыва в колледже в Керчи.

До этого в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство.

По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.