Шойгу охарактеризовал современные российско-китайские отношения

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся охарактеризовал современные российско-китайские отношения.

Шойгу отметил, что в настоящий момент российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю историю, а залогом их устойчивости являются тесные дружеские отношения между главами государств, передает ТАСС.

По словам министра, Москва и Пекин активно сотрудничают в различных многосторонних форматах, включая БРИКС, ШОС, ООН, показывают пример взвешенного и ответственного подхода к решению актуальных международных проблем.

«Плотно координируются позиции по региональной тематике, включая вопросы безопасности в Северо-Восточной, Центральной Азии, на Ближнем Востоке», – сказал глава Минобороны.

«Показателем особой степени политического доверия в российско-китайских отношениях является динамичное взаимодействие в военной и военно-технической областях», – отметил Шойгу, подчеркнув, что Россия намерена полностью реализовать имеющиеся договоренности в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), глубину, характер и направленность которого определяют лидеры двух стран.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о роли США в укреплении отношений России и Китая.