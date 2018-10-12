Местные чиновники высказались об отставании своих регионов в конкурсе «Лидеры России»

Стало известно, какие регионы на сегодняшний день вышли в лидеры, а какие отстают по количеству заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». Газета ВЗГЛЯД опросила администрации ряда оказавшихся «в хвосте» регионов, узнав, как там доводят до сведения управленческих кадров информацию об участии в конкурсе.

Более 80 тысяч заявок из России и еще 46 стран было подано на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» по состоянию на четверг. При этом среди российских федеральных округов и регионов обозначились лидеры и аутсайдеры.

Судя по рейтингу активности, который есть в распоряжении газеты ВЗГЛЯД, на первом месте по количеству заявок на участие в конкурсе – Центральный федеральный округ, за ним следуют Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Южный, Дальневосточный и Северокавказский ФО.

В ЦФО на первом месте – Москва, на последнем – Воронежская область. В Поволжье по количеству заявок лидирует Нижегородская область, аутсайдер – Удмуртия. По Северо-Западу первенство у Архангельской области, а на последнем месте, как ни странно – Санкт-Петербург. В Сибири лидирует Новосибирская область, последнее место – у Кемеровской области. Среди регионов Уральского ФО на первом месте Ямал, и наименьшее число заявок подано из Тюменской области. В ЮФО – на первом месте Краснодарский край (на втором, заметим – Севастополь), последнее место – у Волгоградской области. На Дальнем Востоке первенство у Хабаровского края, на последнем месте – Приморье. И наконец, на Северном Кавказе больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Ставропольского края, и менее всего – из Чечни.

Газета ВЗГЛЯД связалась с администрациями некоторых из отстающих регионов. В Тульской области (предпоследнее место в рейтинге ЦФО) и Чечне отказались от комментария.

Постпред главы Удмуртии при президенте России, зампредседателя правительства Удмуртии Михаил Хомич уклонился от прямого ответа на вопрос, почему республика оказалась на последнем месте вреди регионов ПФО. «Давайте посмотрим по итогам, сколько заявок получится, когда будет дедлайн», – сказал вице-премьер газете ВЗГЛЯД. При этом он подчеркнул:

«Управленцу обязательно нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России» просто потому, что нет ни одного аргумента «против». Если вы даже просто пройдете тесты, а это одни из самых крутых тестов, которые в принципе бывают, вы получите полноценный отчет о себе, вы получите список областей к улучшению. Поэтому это просто обязательно».

«А если вы пройдете на любой другой следующий этап, то на вас уже обратят внимание, вы получите бесценный опыт соперничества, соревнования и это абсолютно не затратно по времени, – указал Хомич. – Я не могу найти никакой причины, чтобы просто не поучаствовать в конкурсе. Даже в самом худшем случае, вы уже приобретаете».

Что касается продвижения конкурса, только что в Удмуртию приезжал его руководитель, директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, подчеркнул Хомич. «Кроме того, глава Удмуртии Александр Бречалов активно поддерживает конкурс, – отметил зампред правительства республики. – Давайте посмотрим по итогу, сколько будет заявок, но еще раз призываю абсолютно всех их подать. Просто потому, что нет ни одной причины «против».

«До всех своих подразделений, руководителей ИОГВ (исполнительных органов государственной власти) мы информацию донесли и отправили электронные письма о старте этого конкурса», – сказала газете ВЗГЛЯД Ольга Извекова, замруководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области – руководитель управления государственной службы и кадров.

Она добавила: «У нас проходит аналогичный конкурс «Команда будущего» и прошлогодние участники которые прошли у нас в полу финал, автоматом проходят на второй тур. За модель мы взяли как раз конкурс «Лидеры России». Это направление мы очень поддерживаем и считаем его наиболее перспективным».

Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR» Александр Серавин считает, что активность регионов в конкурсе напрямую зависит от того, насколько ярко в местных медиа представлена информация о нем.

«Одни регионы отрабатывали, выражали гордость тем, что действительно представители региона совершили «чудо» и заняли высокие позиции благодаря первому конкурсу. Там у них живее откликнулись и на второй конкурс. В тех же областях и республиках, где плохо медийно отработали эту историю, где не выражали гордость своими земляками публично, там теперь и активность хуже», – сказал Серавин газете ВЗГЛЯД.

При этом, как отметил политолог Алексей Мартынов, администрациям регионов следует избегать соблазна использовать административный ресурс для повышения показателей участия. «Если кто-то решит, что это действительно какой-то показатель в рейтингах региональных руководителей, и возьмется за продвижение подобных вещей своими искусственными административными методами – то это очень быстро оттолкнет многих из тех, кто действительно искренне желал бы в этом участвовать», – заявил Мартынов газете ВЗГЛЯД.

Рейтинг активности регионов на конкурсе «Лидеры России» (по состоянию на 17 октября)

Центральный федеральный округ:

Москва,

Липецкая,

Калужская,

Московская,

Орловская,

Костромская,

Курская,

Рязанская,

Ивановская,

Смоленская,

Ярославская,

Тамбовская,

Тверская,

Владимирская,

Белгородская,

Брянская,

Тульская,

Воронежская области.

Приволжский ФО:

Нижегородская,

Самарская области,

Чувашия,

Пермский край,

Марий Эл,

Ульяновская область,

Мордовия,

Татарстан,

Кировская область,

Башкирия,

Саратовская,

Оренбургская,

Пензенская области,

Удмуртия.

Северо-Западный ФО:

Архангельская,

Вологодская,

Калининградская области,

Карелия,

Республика Коми,

Ленинградская,

Мурманская области,

Ненецкий автономный округ,

Новгородская,

Псковская области,

Санкт-Петербург.

Сибирский ФО:

Новосибирская,

Томская области,

Красноярский край,

Омская,

Иркутская области,

Республика Алтай,

Тува,

Хакасия,

Бурятия,

Забайкальский край,

Алтайский край,

Кемеровская область.

Уральский ФО:

Ямало-Ненецкий автономный округ,

Свердловская область,

Ханты-Мансийский автономный округ,

Челябинская,

Курганская,

Тюменская области.

Южный ФО:

Краснодарский край,

Севастополь,

Ростовская область,

Калмыкия,

Адыгея,

Астраханская область,

Республика Крым,

Волгоградская область.

Дальневосточный ФО:

Хабаровский край,

Сахалинская,

Магаданская облаcти,

Чукотский автономный округ,

Якутия,

Камчатский край,

Еврейская автономная область,

Амурская область,

Приморский край.

Северо-Кавказский ФО:

Ставропольский край,

Карачаево-Черкесия,

Кабардино-Балкария,

Северная Осетия,

Ингушетия,

Дагестан,

Чечня.