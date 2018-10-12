Местные чиновники высказались об отставании своих регионов в конкурсе «Лидеры России»

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

Политики и общественники призывают усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия Фото: t.me/EV112/Global Look Press
После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...

Плебс в Москве будет убран под землю

Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

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          Местные чиновники высказались об отставании своих регионов в конкурсе «Лидеры России»

             18 октября 2018, 19:50
          Фото: Нина Зотина/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          Стало известно, какие регионы на сегодняшний день вышли в лидеры, а какие отстают по количеству заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». Газета ВЗГЛЯД опросила администрации ряда оказавшихся «в хвосте» регионов, узнав, как там доводят до сведения управленческих кадров информацию об участии в конкурсе.

          Более 80 тысяч заявок из России и еще 46 стран было подано на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» по состоянию на четверг. При этом среди российских федеральных округов и регионов обозначились лидеры и аутсайдеры.

          Судя по рейтингу активности, который есть в распоряжении газеты ВЗГЛЯД, на первом месте по количеству заявок на участие в конкурсе – Центральный федеральный округ, за ним следуют Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Южный, Дальневосточный и Северокавказский ФО.

          В ЦФО на первом месте – Москва, на последнем – Воронежская область. В Поволжье по количеству заявок лидирует Нижегородская область, аутсайдер – Удмуртия. По Северо-Западу первенство у Архангельской области, а на последнем месте, как ни странно – Санкт-Петербург. В Сибири лидирует Новосибирская область, последнее место – у Кемеровской области.  Среди регионов Уральского ФО на первом месте Ямал, и наименьшее число заявок подано из Тюменской области. В ЮФО – на первом месте Краснодарский край (на втором, заметим – Севастополь), последнее место – у Волгоградской области. На Дальнем Востоке первенство у Хабаровского края, на последнем месте – Приморье. И наконец, на Северном Кавказе больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Ставропольского края, и менее всего – из Чечни.

          Газета ВЗГЛЯД связалась с администрациями некоторых из отстающих регионов. В Тульской области (предпоследнее место в рейтинге ЦФО) и Чечне отказались от комментария.

          Постпред главы Удмуртии при президенте России, зампредседателя правительства Удмуртии Михаил Хомич уклонился от прямого ответа на вопрос, почему республика оказалась на последнем месте вреди регионов ПФО. «Давайте посмотрим по итогам, сколько заявок получится, когда будет дедлайн», – сказал вице-премьер газете ВЗГЛЯД. При этом он подчеркнул:

          «Управленцу обязательно нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России» просто потому, что нет ни одного аргумента «против».  Если вы даже просто пройдете тесты, а это одни из самых крутых тестов, которые в принципе бывают, вы получите полноценный отчет о себе, вы получите список областей к улучшению. Поэтому это просто обязательно».

          «А если вы пройдете на любой другой следующий этап, то на вас уже обратят внимание, вы получите бесценный опыт соперничества, соревнования и это абсолютно не затратно по времени, – указал Хомич. – Я не могу найти никакой причины, чтобы просто не поучаствовать в конкурсе. Даже в самом худшем случае, вы уже приобретаете».

          Что касается продвижения конкурса, только что в Удмуртию приезжал его руководитель, директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, подчеркнул Хомич.  «Кроме того, глава Удмуртии Александр Бречалов активно поддерживает конкурс, – отметил зампред правительства республики. – Давайте посмотрим по итогу, сколько будет заявок, но еще раз призываю абсолютно всех их подать. Просто потому, что нет ни одной причины «против».

          «До всех своих подразделений, руководителей ИОГВ (исполнительных органов государственной власти) мы информацию донесли и отправили электронные письма о старте этого конкурса», – сказала газете ВЗГЛЯД Ольга Извекова, замруководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области – руководитель управления государственной службы и кадров.

          Она добавила: «У нас проходит аналогичный конкурс «Команда будущего» и прошлогодние участники которые прошли у нас в полу финал, автоматом проходят на второй тур. За модель мы взяли как раз конкурс «Лидеры России». Это направление мы очень поддерживаем и считаем его наиболее перспективным».

          Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR» Александр Серавин считает, что активность регионов в конкурсе напрямую зависит от того, насколько ярко в местных медиа представлена информация о нем.

          «Одни регионы отрабатывали, выражали гордость тем, что действительно представители региона совершили «чудо» и заняли высокие позиции благодаря первому конкурсу. Там у них живее откликнулись и на второй конкурс. В тех же областях и республиках, где плохо медийно отработали эту историю, где не выражали гордость своими земляками публично, там теперь и активность хуже», – сказал Серавин газете ВЗГЛЯД.

          При этом, как отметил политолог Алексей Мартынов, администрациям регионов следует избегать соблазна использовать административный ресурс для повышения показателей участия. «Если кто-то решит, что это действительно какой-то показатель в рейтингах региональных руководителей, и возьмется за продвижение подобных вещей своими искусственными административными методами – то это очень быстро оттолкнет многих из тех, кто действительно искренне желал бы в этом участвовать», – заявил Мартынов газете ВЗГЛЯД.

          Рейтинг активности регионов на конкурсе «Лидеры России» (по состоянию на 17 октября)

          Центральный федеральный округ:

          Москва,
          Липецкая,
          Калужская,
          Московская,
          Орловская,
          Костромская,
          Курская,
          Рязанская,
          Ивановская,
          Смоленская,
          Ярославская,
          Тамбовская,
          Тверская,
          Владимирская,
          Белгородская,
          Брянская,
          Тульская,
          Воронежская области.

          Приволжский ФО:

          Нижегородская,
          Самарская области,
          Чувашия,
          Пермский край,
          Марий Эл,
          Ульяновская область,
          Мордовия,
          Татарстан,
          Кировская область,
          Башкирия,
          Саратовская,
          Оренбургская,
          Пензенская области,
          Удмуртия.

          Северо-Западный ФО:

          Архангельская,
          Вологодская,
          Калининградская области,
          Карелия,
          Республика Коми,
          Ленинградская,
          Мурманская области,
          Ненецкий автономный округ,
          Новгородская,
          Псковская области,
          Санкт-Петербург.

          Сибирский ФО:

          Новосибирская,
          Томская области,
          Красноярский край,
          Омская,
          Иркутская области,
          Республика Алтай,
          Тува,
          Хакасия,
          Бурятия,
          Забайкальский край,
          Алтайский край,
          Кемеровская область.

          Уральский ФО:

          Ямало-Ненецкий автономный округ,
          Свердловская область,
          Ханты-Мансийский автономный округ,
          Челябинская,
          Курганская,
          Тюменская области.

          Южный ФО:

          Краснодарский край,
          Севастополь,
          Ростовская область,
          Калмыкия,
          Адыгея,
          Астраханская область,
          Республика Крым,
          Волгоградская область.

          Дальневосточный ФО:

          Хабаровский край,
          Сахалинская,
          Магаданская облаcти,
          Чукотский автономный округ,
          Якутия,
          Камчатский край,
          Еврейская автономная область,
          Амурская область,
          Приморский край.

          Северо-Кавказский ФО:

          Ставропольский край,
          Карачаево-Черкесия,
          Кабардино-Балкария,
          Северная Осетия,
          Ингушетия,
          Дагестан,
          Чечня.


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