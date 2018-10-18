В ОАК заявили о работе над беспилотником для грузоперевозок по России

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над проектом беспилотного транспортника, который сможет перевозить грузы по России, об этом сказал генеральный конструктор Сергей Коротков.

«Один из наиболее перспективных проектов, которые сегодня ведутся ОАК, это беспилотная авиатранспортная система, которая может быть высоко востребована в регионах России – на Дальнем Востоке, в Арктике», – заявил Коротков на заседании Госдумы, передает РИА «Новости».

Также этот аппарат в перспективе может стать пассажирским перевозчиком, добавил Коротков.

Транспортная система, использующая беспилотники, сможет заниматься перевозкой промышленных и бытовых грузов, выполнять заказы государства и коммерческих учреждений.

В 2017 году в ОАК рассказывали о рабочих образцах разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратах, которые будут готовы через несколько лет.