Подруга керченского стрелка рассказала, за что его унижали в колледже

Подруга Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском колледже, рассказала, что над ним издевались другие студенты.

«Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все», – сказала девушка, передает RT.

По ее словам, Росляков говорил, что не хочет жить из-за издевательств, и хочет отомстить студентам.

Девушка отметила, что молодой человек занес ее в черный список, когда они прекратили общаться.

«Когда мы с ним общались, все было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо. Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим другом», – добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что Росляков пошел на преступление якобы из-за неразделенной любви.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.