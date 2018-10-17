Появились данные о мотивах керченского стрелка

Студент Владислав Росляков устроил теракт в Керченском политехническом колледже по причине неразделенной любви, пишут СМИ со ссылкой на неофициальные источники.

Об этом сообщает FlashCrimea со ссылкой на свои источники.

В среду в колледже студент Владислав Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибли 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «теракта» на «убийство».