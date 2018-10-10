Родителей керченского стрелка накажут штрафом

Отца и мать Владислава Рослякова, устроившего бойню в керченском колледже, оштрафуют за плохое воспитание сына, сумма штрафа составит 500 рублей, сообщил источник.

Полицейские оформили протокол на родителей Рослякова об административном правонарушении «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», пояснил источник «Известий».

Он добавил, что протокол им вручат после проведения похорон.

17 октября Владислав Росляков застрелил несколько человек в керченском политехническом колледже и взорвал бомбу. В результате нападения жертвами стали 20 человек, сам Росляков покончил с собой.

Ранее сообщалось, что молодой человек рос в не самой благополучной семье, а соседи свидетельствовали о его жестокости.