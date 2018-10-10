Стратегические бомбардировщики США совершили полет в Южно-Китайском море

Американская телекомпания CNN сообщила, что два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52, дислоцированные на острове Гуам в Тихом океане, совершили полет «вблизи спорных островов» в Южно-Китайском море.

В Пентагоне не стали уточнять название островов, однако, как по сведениям телеканала, речь может идти об архипелаге Спратли, на который претендует Китай, передает ТАСС.

В Тихоокеанском командовании ВВС США заявили, что это был «обычный тренировочный полет», совершенный «в соответствии с международным правом». Там также подчеркнули приверженность США свободе навигации в Индо-Тихоокеанском регионе.

По сведениям телекомпании, инцидент произошел в минувший вторник.

Ранее полеты американской авиации вблизи спорных островов неоднократно вызывали раздражение в Пекине, напоминает CNN.

Напомним, 30 сентября ракетный эсминец военно-морских сил США «Декатур» прошел вблизи искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море. В этот момент китайский эсминец «Ланьчжоу» практически вплотную приблизился к американскому кораблю.

После этого Китай потребовал от США немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море. В ответ Вашингтон предупредил Пекин о недопустимости угроз в адрес американских военных.