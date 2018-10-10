Появились слухи об увлечении матери керченского стрелка запрещенным учением

Источник в министерстве образования Крыма заявил, что семью керченского стрелка нельзя назвать благополучной, так как отец жил отдельно от семьи, а мать увлеклась запрещенным в России учением «Свидетелей Иеговы*».

«Отец Владислава – инвалид, жил отдельно от семьи. Насколько известно, его в подъезде ударили по голове, и последствия травмы до конца не прошли. Мать мальчика работала санитаркой в онкоцентре, а также несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы*», – передает RT слова источника.

По его словам, из-за этого между мамой и сыном отношения были напряженными. Утверждается, что она иногда обыскивала сына, когда он приходил домой.

В минобразования отметили, что Росляков регулярно посещал школу, но учился не в полную силу, на тройки. Отношения с одноклассниками складывались нормально, агрессию он не проявлял.

Известен только один неприятный инцидент, который связан с Росляковым – его доставляли в отделение полиции с алкогольным отравлением.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Росляков не был замечен в связи с религиозными сектами, передает ТАСС.

18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже – погибли 19 человек, 50 ранены. Тело Рослякова обнаружено на территории колледжа, дело возбуждено по статье «Убийство».

В Крыму объявлен трехдневный траур.