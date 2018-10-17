Жителей Керчи поддержали хэштегами в соцсетях

В соцсетях появились хэштеги в поддержку жителей Керчи после трагедии в колледже, где погибли 19 человек; пользователи интернета выражают соболезнования и поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Записи с соболезнованиями сопровождаются хэштегами #керчьмыстобой, #керчьмырядом, #керчьмысвами, #скорбим, #страшнаятрагедия. Люди публикуют фото горящих свечей, цветов, кадры с места происшествия, виды Керчи, подписывая их словами «Скорбим», «Соболезнуем», «Керчь 17.10.2018», передает РИА «Новости».

Соболезнования выражают жители Сочи, Туапсе, Владикавказа, Татарстана, Владивостока, Санкт-Петербурга и других городов и регионов России.

Сегодня 17.10.2018 в г. Керчь в политехническом колледже произошла страшная трагедия. Соболезнуем родным и близким погибших при взрыве. Скорейшего выздоровления пострадавшим!#КерчьМыСТобой pic.twitter.com/9lOSVV6F9x — Анна Бочкарева (@AnnieBochkareva) 17 октября 2018 г.

В среду студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков расстрелял людей и взорвал бомбу. Погибли 19 человек, многие ранены. Росляков, по предварительным данным, застрелился, его тело обнаружили в здании колледжа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

СМИ назвали возможный мотив Рослякова.