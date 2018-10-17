США отказались выдавать визу назначенному на должность в ООН россиянину

Вашингтон отказал в выдаче визы россиянину, назначенному на должность в секретариате ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Недавно американская сторона без всяких причин отказала во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН. При этом тянули с ответом целый год, создав проблему самой организации с долго незакрытой вакансией», – передает слова Захаровой ТАСС.

Она добавила, что срок ожидания обязательных визовых собеседований – 300 дней, в результате Вашингтон массово «срывает поездки в рамках деловых, культурных, спортивных, гуманитарных контактов».

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке.

В мае сенатор Константин Косачев сообщил, что Вашингтон аннулировал ему визу ООН.