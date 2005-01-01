США аннулировали сенатору Косачеву годовую визу ООН

Руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что Вашингтон аннулировал ему визу ООН после того, как его имя оказалось в черном списке.

«После внесения в начале апреля моего имени в санкционные списки США в течение двух недель аннулировали мою годовую визу ООН, что не позволило мне принять участие в заседании Генассамблеи организации в конце мая», – сказал Косачев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что дополнительное обращение к американским властям по этому вопросу, видимо, не дало результата.

Эту информацию подтвердил и глава департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко. «Никакого ответа с американской стороны (на дополнительное обращение) не последовало», – сказал он.

Борисенко добавил, что всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц.

«Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при (экс-президенте США Бараке) Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против РФ пятьдесят два раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц», – сказал он.

По словам Борисенко, «МИД, конечно же, поддерживает тот закон (о контрсанкциях), который сейчас принимается». «В том наполнении, в котором он сейчас существует, в редакции, принятой Государственной думой, мы считаем его оптимальным», – добавил дипломат.

В апреле министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, в том числе Константина Косачева.