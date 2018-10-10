Эксперты оценили шансы Хизер Науэрт стать постпредом США при ООН

«Трампу и его ближайшим советникам хотелось бы заменить Никки Хейли на другую представительницу слабого пола», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Виктор Олевич. Он рассказал о преимуществах Хизер Науэрт как кандидата на должность постпреда США при ООН.

Эксперт-американист Виктор Олевич считает, что руководитель пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт и посол Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт имеют хорошие шансы на то, чтобы занять должность постпреда при ООН. По его словам, оба основных кандидата – женщины, а для президентской администрации, которая регулярно подвергается критике за якобы предвзятое отношение к женщинам либо недостаточное внимание к ним в большой политике, – это важный жест.

Олевич отметил преимущества обеих кандидаток. «В глазах Трампа Хизер Науэрт зарекомендовала себя как бывшая сотрудника одного из его любых телеканалов. Fox News – практически единственный канал, который в ходе предвыборной кампании в 2016 году вел не всецело антитрамповскую политику. Работа Хизер Науэрт на Fox News была основной причиной, по которой она оказалась на должности пресс-секретаря Госдепартамента», – напомнил эксперт.

Посол США в Канаде Келли Крафт тоже имеет положительную оценку в глазах Трампа не в последнюю очередь из-за «успеха» президента в ходе торговых переговоров с Оттавой. «США получили от канадского правительства существенные уступки по изменению торгового соглашения НАФТА... В этом Трамп может видеть заслугу посла США в Канаде», – указал эксперт.

Впрочем, Олевич уверен, что Трамп примет итоговое решение на основе советов своего ближайшего окружения в Белом доме.

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что обычно большие шансы на назначение имеет тот, кто находится «ближе к телу». «В данном случае Хизер Науэрт, которая в Вашингтоне, имеет некую фору, тем более позиция постпреда при ООН ближе к пиару, чем к стандартной дипломатической работе. Но Трамп очень доволен, как ему удалось выкрутить руки канадцам по торговым делам и посол здесь сыграла определенную роль, поэтому отдавать в этих условиях предпочтение пресс-секретарю немного преждевременно», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

О том, что Трамп почти определился с кандидатурой на должность постпреда США при ООН, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме. В частности, они оценивают Хизер Науэрт как «способного защитника внешней политики администрации Трампа». Отмечается, что ее семья проживает в Нью-Йорке и в случае назначения для нее переезд из Вашингтона не представляется затруднительным.

О том, что президент «серьезно рассматривает» кандидатуру Крафт, ранее сообщали источники The Wall Street Journal.

Действующая постпред США при ООН Никки Хейли объявила в начале октября о своей предстоящей отставке в конце года. Изначально Трамп говорил, что рассматривает пятерых претендентов, в том числе своего бывшего советника Дину Пауэлл (позже она официально опровергла предположения на сей счет). Американские СМИ также называли посла страны в Германии Ричарда Гренелла, но Трамп говорил, что дипломат в его список не входит. При этом Трамп выражал уверенность, что его старшая дочь Иванка стала бы «невероятно хорошим» постпредом. Правда, затем он с сожалением отметил, что не может ее назначить, ведь тогда его обвинят в непотизме и кумовстве.