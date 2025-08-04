В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

Белый дом связал закупки российской нефти Индией с конфликтом на Украине

Tекст: Вера Басилая

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине, передает ТАСС.

Миллер отметил: «Он [Трамп] ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну».

По его словам, американская администрация рассматривает различные способы дипломатического и финансового давления для достижения мира на Украине. Ранее Трамп отмечал, что Индия может прекратить закупки российской нефти в обмен на торговую сделку с США, однако уточнил, что не уверен в реалистичности такого сценария.

Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти и зависит от импорта. Индийские НПЗ работают с более чем 30 странами, включая Россию.

Трамп также обратил внимание на высокие пошлины и торговые барьеры Индии, а также на значительные закупки этой страной российской военной техники и энергоносителей. В связи с этим США могут ввести пошлину в 25% на импорт из Индии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия якобы прекратит покупать нефть у России ради торговой сделки с США.

Индийские власти опровергли информацию о приостановке закупки российской нефти.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Индия проигнорировала нефтяной шантаж США.

