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    Замкомандира Ротор: Александро-Калиново обороняли иностранные наемники
    Глава МИД Британии признал вину за перепалку Зеленского с Трампом
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    42 комментария
    2 августа 2025, 18:42 • Новости дня

    Сенат США перенес принятие закона о санкциях против России до конца лета

    The Hill: Сенат перенес рассмотрение сенатом США санкций против России на осень

    Tекст: Вера Басилая

    Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщает The Hill.

    Сенат США не примет новый законопроект о расширении антироссийских санкций до конца лета, передает ТАСС.

    По данным The Hill, республиканские сенаторы покидают Вашингтон до сентября, а рабочая сессия завершится в начале августа. Законопроект предусматривает ужесточение ограничительных мер против России, включая введение вторичных санкций для третьих стран, сотрудничающих с Москвой. Авторы инициативы – сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут), которые предложили ввести импортные пошлины в 500% на товары из стран, импортирующих нефть, газ и уран из России.

    Издание отмечает, что решение о введении новых ограничений на лето переходит к президенту США Дональду Трампу. Сенатор Рэнд Пол ранее предупредил, что наибольший ущерб от принятия закона понесут сами Соединенные Штаты как в экономике, так и в стратегической сфере.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности США ввести новые санкции против России, несмотря на умение Москвы их обходить.

    Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, выдвинутого России.

    Президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа.


    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    31 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Китайские СМИ рассказали о реакции Запада на ответ Кремля Вашингтону

    АБН24: Неожиданная реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох

    Tекст: Вера Басилая

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования об урегулировании конфликта на Украине к Москве до десяти дней, сообщили СМИ.

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования к Москве с 50 до десяти дней, передает АБН24.

    На угрозу ввести новые санкции Кремль сначала отреагировал молчанием президента Владимира Путина, а затем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла к сведению риторику Вашингтона. Он отметил, что Россия уже давно живет под западными ограничениями и выработала к ним иммунитет.

    После этого, как отмечают китайские аналитики, последовал более жесткий ответ: высокопоставленные российские чиновники направили США решительное послание. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Россия не Израиль и не Иран – с ней нельзя говорить в подобном тоне». Он также прямо обратился к Трампу, посоветовав не повторять ошибок своего предшественника Джо Байдена. Депутат Андрей Гурулев добавил, что ультиматумы на Москву не действуют, и с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

    В Китае расценили реакцию Кремля как неожиданную для Запада. По мнению аналитиков, Москва рассматривает ультиматум Трампа как провокацию, способную усилить конфронтацию, и не намерена уступать давлению Белого дома.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций и внимательно следят за его риторикой.

    Дональд Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине в течение десяти дней против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    1 августа 2025, 12:13 • Новости дня
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист Дудаков назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп в своей санкционной политике в отношении России оказался перед выбором – ввести жесткие тарифы, ограничиться полумерами или объявить о переносе дедлайна. Если глава Белого дома выберет первый вариант, то он распишется в неспособности нормализовать отношения с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США усомнился в эффективности санкций против России.

    «Дональд Трамп оказался на развилке. У него есть три основных пути, по которым администрация США может пойти», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, первый предполагает введение Вашингтоном жестких санкций против Москвы, а также вторичных тарифов с тем, чтобы нанести удар по российской экономике. Реализация этого варианта станет для главы Белого дома самым негативным сценарием, отметил собеседник.

    «Трамп сомневается в эффективности этих мер, да и всем очевидно, что Россия сможет адаптироваться под новые рестрикции. Вместе с тем шансы на продолжение переговорного процесса между странами приблизятся к нулю. Другими словами, президент США распишется в своей неспособности нормализовать отношения с Москвой, а также разрешить украинский кризис», – детализировал политолог.

    Второй вариант подразумевает введение формальных санкций и тарифов, продолжил эксперт. По оценкам Дудакова, в этом случае речь может пойти об «ограничениях в отношении определенных организаций и учреждений», но с множеством исключений для торговых партнеров России и категорий товаров. «Цель администрации Трампа – продемонстрировать силу, но таким образом, чтобы не рушить перспективы на переговорном треке», – уточнил собеседник.

    Наконец, третий вариант предполагает, что американский лидер перенесет срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, указал аналитик. На этом фоне он напомнил о предстоящем визите Стива Уиткоффа в Россию. «После контактов спецпосланника с российским руководством глава Белого дома может выступить с заявлением, в котором сообщит о смещении дедлайна условно на 30, 60 или вовсе 90 дней», – допустил американист.

    «Посмотрим, по какому пути Трамп предпочтет пойти. Я не исключаю, что Штаты все же введут санкции, но с определенным количеством исключений, и все ограничения окажутся лишь формальностью. То есть второй и третий варианты более вероятны, чем первый, потому что для президента США заключение сделки – важная история. Лишаться такой возможности, думаю, ему было бы нелогично», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал глава Белого дома.

    Он также анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. Американское правительство сообщало, что эмиссар посетит сектор Газа 1 августа.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых контактов Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля спецпосланник США в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

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    2 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам

    Обозреватель National Interest Вайхерт предложил США сотрудничать с Россией по минералам

    США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам
    @ igm.nsc.ru

    Tекст: Вера Басилая

    США следует прекратить конфликт на Украине и заключить соглашение с Россией по добыче редкоземельных минералов, сообщает National Interest.

    США необходимо завершить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией по добыче редкоземельных минералов, отмечает обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала National Interest, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, «способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов – и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, – это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов».

    Вайхерт подчеркивает, что Россия является сырьевой супердержавой и обладает значительными запасами стратегически важных ресурсов. Он указывает, что кооперация с Россией в этой сфере поможет Вашингтону снизить уязвимость перед Пекином.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что в Эр-Рияде проходило обсуждение между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике и по редкоземельным металлам.

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    1 августа 2025, 13:59 • Новости дня
    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    У западного побережья Индии на якоре стоят четыре танкера с российской нефтью, сообщило агентство Bloomberg.

    У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью, сообщает Bloomberg. На якоре у порта Джамнагар находятся суда Achilles и Elyte, оба под санкциями, еще два танкера – Destan и Horae – стоят дальше от берега.

    По данным агентства, задержка связана с усилением давления со стороны США и Евросоюза на покупателей российской нефти. Особенно пристальное внимание этих стран было привлечено к индийским закупкам российских углеводородов.

    Президент США Дональд Трамп ранее угрожал введением 100-процентных импортных пошлин в отношении покупателей российской нефти, что вызвало беспокойство в Дели.

    Ранее Reuters сообщило о приостановке индийских закупок российской нефти.

    Посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пугает российских покупателей нефти угрозами санкций.

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    2 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Военкор Подоляка объяснил заявления Трампа о подлодках у берегов России

    Военкор Подоляка: Заявления Трампа о подлодках у берегов России являются манипуляцией

    Tекст: Вера Басилая

    Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями, а сами субмарины постоянно находятся на боевом дежурстве.

    Подоляка заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о переброске американских атомных подлодок к берегам России, имел в виду субмарины класса «Огайо», каждая из которых способна нести по 24 межконтинентальные баллистические ракеты, пишет «Московский комсомолец». Он уточнил, что каждая ракета оснащена тремя ядерными боезарядами.

    По словам Подоляки, заявления Трампа не отражают реальной военной активности: «Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу заявить, что лодки вышли, и это стало мировой сенсацией». Блогер заявил, что американские подлодки, как и российские, находятся на постоянном дежурстве, и минимум две субмарины всегда в море, ожидая приказа.

    Подоляка раскритиковал заявления о том, что субмарины якобы приближаются к России – по его мнению, такие трактовки «глупы и не выдерживают никакой критики». Он отметил, что американские стратегические подлодки не патрулируют у российских берегов, а просто выполняют обычное боевое дежурство, как и десятилетиями раньше.

    Военный эксперт называет высказывания Трампа манипуляцией, рассчитанной на неосведомленную публику и влияющей на мировые финансовые рынки. Министерство обороны США даже не стало комментировать эти заявления, что, по мнению Подоляки, подтверждает их сугубо популистский характер.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

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    1 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки

    Пентагон не раскрыл новые районы размещения атомных подлодок США

    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон пока не ответил на просьбу журналистов ТАСС разъяснить направление движения подводных лодок после приказа президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает ТАСС, агентство попросило военное ведомство США разъяснить новые районы базирования атомных субмарин.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    Напомним, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже СМИ разъяснили, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Комментарии (10)
    2 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Индия откажется от покупки российской нефти.

    «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он добавил, что считает этот шаг позитивным и выразил надежду на дальнейшее «развитие событий». Комментарий прозвучал на Южной лужайке Белого дома перед его поездкой в гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В посольстве Индии в США пока не прокомментировали заявление Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Индии временно отказались от российских поставок после заявлений американского президента о новых пошлинах. Bloomberg сообщает, что четыре танкера с российской нефтью остаются на якоре у западного побережья Индии.

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    31 июля 2025, 15:44 • Новости дня
    Лукашенко предложил Западу забрать несколько тысяч осужденных граждан

    Лукашенко рассказал о предложении передать Западу тысячи осужденных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии заявил о готовности передать западным странам тысячи заключенных, но представители Запада отказались от этого предложения во время переговоров.

    О готовности передать несколько тысяч осужденных представителям Запада сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, во время переговоров он предложил забрать из страны осужденных за различные преступления, но этот вариант не устроил западных переговорщиков. Лукашенко рассказал, что лично предложил: «Хотите – мы вам и этих добавим», однако получил отказ: «Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих».

    Ранее стало известно, что в июне белорусские власти отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди освобожденных оказались граждане Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости. Лукашенко также помиловал лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек после визита юриста Дональда Трампа и заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула. Американец Юрий Зенкович, осужденный за попытку переворота, был освобожден по личной просьбе администрации президента США.

    Комментарии (9)
    2 августа 2025, 03:44 • Новости дня
    Трамп признал умение России обходить санкции
    Трамп признал умение России обходить санкции
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на умение России обходить санкции, США готовы ввести новые рестрикции, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если соглашения по Украине не достигнут до завершения установленного ранее десятидневного срока, Трамп сказал: «Мы введем санкции». Трамп заявил, что власти России «очень хорошо» справляются с санкциями, Москва «умеет их обходить», передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа. Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

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    31 июля 2025, 22:37 • Новости дня
    Госдеп раскрыл возможные действия Трампа после истечения ультиматума России

    Рубио заявил о возможном введении Трампом секторальных санкций против банков России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio отметил, что у президента Дональда Трампа «много возможностей» для давления на Россию после истечения установленного 10-дневного срока на достижение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Рубио подчеркнул, что среди возможных мер рассматриваются «вторичные санкции на продажи российской нефти, на которую приходится огромная часть их доходов». По его словам, секторальные рестрикции в банковской сфере также могут быть «очень эффективными».

    «Опять же, я думаю, мы надеемся избежать этого и найти возможность прекратить боевые действия. Мы считаем, что этот путь был бы самым лучшим, но мы готовы пойти и другими путями», – заявил Рубио.

    Он добавил, что, по мнению Вашингтона, Москва пока не проявляет достаточного интереса к разрешению кризиса, но США готовы рассматривать различные сценарии давления на Россию.

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    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о введении против России 30 тыс. санкций.

    До этого Трамп заявил, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    1 августа 2025, 08:24 • Новости дня
    Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении ЕС и 60 стран

    Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении ЕС и 60 стран

    Tекст: Вера Басилая

    С 7 августа в США начнут действовать новые пошлины от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию, следует из подписанного указа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран, а также в отношении Евросоюза, передает ТАСС. Документ официально опубликован Белым домом, а его положения вступят в силу 7 августа.

    Самые высокие ставки получат такие страны, как Ирак и Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос и Мьянма (40%) и Сирия (41%). В списке также отдельно указаны Фолклендские острова, для которых устанавливается пошлина в 10%, и Тайвань с пошлиной в 20%.

    Для стран, не упомянутых в перечне, будет действовать «базовая пошлина» в 10%. Эти меры, как указано в документе, направлены на защиту внутреннего рынка США и обеспечение честной конкуренции.

    Кроме того, отдельным указом Трамп повысил пошлины для Канады с 25% до 35% из-за, как говорится в документе, недостаточных усилий Оттавы по борьбе с контрабандой фентанила в США.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15% пошлины на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп также заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10%-ых тарифов.

    В Госдепе предупредили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти и секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    В Кремле отметили, что российская экономика продолжает устойчиво работать несмотря на длительное санкционное давление, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    1 августа 2025, 19:52 • Новости дня
    Лавров оценил открытость США к честному диалогу с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытость американской стороны к продолжению честного и взаимоуважительного диалога с Москвой вызывает оптимизм, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств», – сказал он, передает ТАСС.

    Министр также напомнил, что готовность России к подобному обсуждению ранее выразил президент Владимир Путин во время общения с журналистами на Валааме 1 августа.

    Ранее Лавров отметил пользу диалога по Украине между Россией и США.

    Напомним, Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле. Он также заявил о готовности ждать переговоров с Украиной. Президент подчеркнул, что сформулированные в июне прошлого года условия и цели по Украине не изменились с момента их оглашения.

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