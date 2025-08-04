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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 13:38 • Новости дня

    Unherd: Угрозы Трампа России помешают завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине, сообщает Unherd.

    Попытки Трампа запугать Россию о возможности введения новых санкций и пошлин негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По мнению издания Unherd, такие угрозы оказываются контрпродуктивными и идут вразрез с главными приоритетами администрации Трампа, включая стремление к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, а также прекращение боевых действий на Украине.

    Неделю назад Трамп, говоря о процессе мирного урегулирования, сократил предложенный им ранее срок для достижения перемирия между Россией и Украиной с 50 дней до десяти. При этом в случае неудачи переговоров, он пригрозил ввести либо импортные пошлины, либо новые санкции, либо «что-то другое». Трамп также признал, что не уверен в эффективности подобных ограничений.

    СМИ писали, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    2 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    В США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам

    Обозреватель National Interest Вайхерт предложил США сотрудничать с Россией по минералам

    В США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам
    @ igm.nsc.ru

    Tекст: Вера Басилая

    США следует прекратить конфликт на Украине и заключить соглашение с Россией по добыче редкоземельных минералов, сообщает National Interest.

    США необходимо завершить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией по добыче редкоземельных минералов, отмечает обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала National Interest, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, «способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов – и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, – это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов».

    Вайхерт подчеркивает, что Россия является сырьевой супердержавой и обладает значительными запасами стратегически важных ресурсов. Он указывает, что кооперация с Россией в этой сфере поможет Вашингтону снизить уязвимость перед Пекином.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что в Эр-Рияде проходило обсуждение между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике и по редкоземельным металлам.

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    2 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

    Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, чем его заявления в адрес России, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

    Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

    Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

    Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    2 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Военкор Подоляка объяснил заявления Трампа о подлодках у берегов России

    Военкор Подоляка: Заявления Трампа о подлодках у берегов России являются манипуляцией

    Tекст: Вера Басилая

    Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями, а сами субмарины постоянно находятся на боевом дежурстве.

    Подоляка заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о переброске американских атомных подлодок к берегам России, имел в виду субмарины класса «Огайо», каждая из которых способна нести по 24 межконтинентальные баллистические ракеты, пишет «Московский комсомолец». Он уточнил, что каждая ракета оснащена тремя ядерными боезарядами.

    По словам Подоляки, заявления Трампа не отражают реальной военной активности: «Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу заявить, что лодки вышли, и это стало мировой сенсацией». Блогер заявил, что американские подлодки, как и российские, находятся на постоянном дежурстве, и минимум две субмарины всегда в море, ожидая приказа.

    Подоляка раскритиковал заявления о том, что субмарины якобы приближаются к России – по его мнению, такие трактовки «глупы и не выдерживают никакой критики». Он отметил, что американские стратегические подлодки не патрулируют у российских берегов, а просто выполняют обычное боевое дежурство, как и десятилетиями раньше.

    Военный эксперт называет высказывания Трампа манипуляцией, рассчитанной на неосведомленную публику и влияющей на мировые финансовые рынки. Министерство обороны США даже не стало комментировать эти заявления, что, по мнению Подоляки, подтверждает их сугубо популистский характер.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

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    2 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Reuters сообщил о «ловушке обязательств» из-за угроз Трампа ядерными подлодками

    Reuters: Трамп создает ловушку обязательств угрозой ядерными подлодками

    Reuters сообщил о «ловушке обязательств» из-за угроз Трампа ядерными подлодками
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп создает «ловушку обязательств», заявив о возможности размещения ядерных подводных лодок, заявил Reuters эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

    Кристенсен считает, Трамп создает «ловушку обязательств» для России, обсуждая возможность размещения ядерных подводных лодок, передает Ura.ru со ссылкой на агентство Reuters.

    По его словам, подобные заявления подпитывают ожидания о возможном применении ядерного оружия США в случае дальнейшей эскалации в отношениях между странами.

    Кристенсен также уточнил, что атомные субмарины входят в состав ядерной триады США и уже сейчас способны запускать ракеты по целям на территории России. По его словам, подобные подлодки всегда находятся в боевой готовности и не требуют особого перевода на новые позиции.

    Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями. Дональд Трамп заявил, что решение о переброске атомных подводных лодок связано с необходимостью обеспечения «безопасности» граждан США.

    Напомним, Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

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    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    Комментарии (2)
    1 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки

    Пентагон не раскрыл новые районы размещения атомных подлодок США

    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон пока не ответил на просьбу журналистов ТАСС разъяснить направление движения подводных лодок после приказа президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает ТАСС, агентство попросило военное ведомство США разъяснить новые районы базирования атомных субмарин.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    Напомним, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже СМИ разъяснили, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Комментарии (10)
    2 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Индия откажется от покупки российской нефти.

    «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он добавил, что считает этот шаг позитивным и выразил надежду на дальнейшее «развитие событий». Комментарий прозвучал на Южной лужайке Белого дома перед его поездкой в гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В посольстве Индии в США пока не прокомментировали заявление Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Индии временно отказались от российских поставок после заявлений американского президента о новых пошлинах. Bloomberg сообщает, что четыре танкера с российской нефтью остаются на якоре у западного побережья Индии.

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    3 августа 2025, 05:47 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер заявил, что Вашингтон оказывает давление на Россию поставками американского оружия Киеву, при этом оплату вооружений берут на себя европейские союзники. Он подчеркнул, что цель – «вернуть» Россию за стол переговоров и добиться долгосрочного прекращения огня.

    Уитэкер отметил, что Вашингтон стремится не допустить исчерпания запасов вооружений у Киева, поэтому поставки союзникам по НАТО, передающим их Украине, призваны поддерживать необходимый уровень военной помощи, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине, считая, что поставки оружия Киеву создают условия для мирного решения. Уитэкер подчеркнул, что, по мнению Трампа, конфликт не завершится военным путем, а закончится только переговорами о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отклонила ультиматумы Вашингтона. США пригрозили ввести санкции против России, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных, сообщил Уитэкер.

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    2 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    The Hill: Сенат США отложил рассмотрение санкций против России до конца лета

    Tекст: Вера Басилая

    Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщает The Hill.

    Сенат США не примет новый законопроект о расширении антироссийских санкций до конца лета, передает ТАСС.

    По данным The Hill, республиканские сенаторы покидают Вашингтон до сентября, а рабочая сессия завершится в начале августа. Законопроект предусматривает ужесточение ограничительных мер против России, включая введение вторичных санкций для третьих стран, сотрудничающих с Москвой. Авторы инициативы – сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут), которые предложили ввести импортные пошлины в 500% на товары из стран, импортирующих нефть, газ и уран из России.

    Издание отмечает, что решение о введении новых ограничений на лето переходит к президенту США Дональду Трампу. Сенатор Рэнд Пол ранее предупредил, что наибольший ущерб от принятия закона понесут сами Соединенные Штаты как в экономике, так и в стратегической сфере.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности США ввести новые санкции против России, несмотря на умение Москвы их обходить.

    Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, выдвинутого России.

    Президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа.


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    3 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Госдеп США: Вашингтон стоит плечом к плечу с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона продолжает поддержку киевского режима, поскольку та пытается установить «всеобъемлющее и полное прекращение огня», сообщила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон.

    Для американского руководства приоритет – это долговременный и прочный мир в регионе, заявила Хьюстон, передает РБК.

    «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения», – указала представитель ведомства.

    США возлагают надежды на переговоры России и Украины, и будут оставаться рядом, пока не удастся установить прочный мир, заключила она.

    Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Вашингтон пытается усилить давление на Москву, передавая киевскому режиму больше американского оружия.

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    2 августа 2025, 03:44 • Новости дня
    Трамп признал умение России обходить санкции
    Трамп признал умение России обходить санкции
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на умение России обходить санкции, США готовы ввести новые рестрикции, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если соглашения по Украине не достигнут до завершения установленного ранее десятидневного срока, Трамп сказал: «Мы введем санкции». Трамп заявил, что власти России «очень хорошо» справляются с санкциями, Москва «умеет их обходить», передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа. Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

    Комментарии (5)
    2 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Трамп заявил о перемещении американских АПЛ «ближе к России»

    Tекст: Антон Антонов

    Две американские атомные подлодки были направлены «ближе к России», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Да, они находятся ближе к России», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    Он добавил, что США всегда необходимо «быть наготове».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что после слов заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах. Пентагон не стал раскрывать направление движения этих подлодок.


    Комментарии (2)
    1 августа 2025, 19:52 • Новости дня
    Лавров оценил открытость США к честному диалогу с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытость американской стороны к продолжению честного и взаимоуважительного диалога с Москвой вызывает оптимизм, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств», – сказал он, передает ТАСС.

    Министр также напомнил, что готовность России к подобному обсуждению ранее выразил президент Владимир Путин во время общения с журналистами на Валааме 1 августа.

    Ранее Лавров отметил пользу диалога по Украине между Россией и США.

    Напомним, Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле. Он также заявил о готовности ждать переговоров с Украиной. Президент подчеркнул, что сформулированные в июне прошлого года условия и цели по Украине не изменились с момента их оглашения.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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