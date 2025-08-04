Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Unherd: Угрозы Трампа России помешают завершению конфликта на Украине
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине, сообщает Unherd.
Попытки Трампа запугать Россию о возможности введения новых санкций и пошлин негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
По мнению издания Unherd, такие угрозы оказываются контрпродуктивными и идут вразрез с главными приоритетами администрации Трампа, включая стремление к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, а также прекращение боевых действий на Украине.
Неделю назад Трамп, говоря о процессе мирного урегулирования, сократил предложенный им ранее срок для достижения перемирия между Россией и Украиной с 50 дней до десяти. При этом в случае неудачи переговоров, он пригрозил ввести либо импортные пошлины, либо новые санкции, либо «что-то другое». Трамп также признал, что не уверен в эффективности подобных ограничений.
СМИ писали, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.