Unherd: Угрозы Трампа России помешают завершению конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Попытки Трампа запугать Россию о возможности введения новых санкций и пошлин негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

По мнению издания Unherd, такие угрозы оказываются контрпродуктивными и идут вразрез с главными приоритетами администрации Трампа, включая стремление к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, а также прекращение боевых действий на Украине.

Неделю назад Трамп, говоря о процессе мирного урегулирования, сократил предложенный им ранее срок для достижения перемирия между Россией и Украиной с 50 дней до десяти. При этом в случае неудачи переговоров, он пригрозил ввести либо импортные пошлины, либо новые санкции, либо «что-то другое». Трамп также признал, что не уверен в эффективности подобных ограничений.

СМИ писали, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.