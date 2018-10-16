ВВС США прокомментировали сведения о гибели американца в катастрофе Су-27

Военно-воздушные силы США сообщили, что американский военнослужащий стал участником инцидента с украинским самолетом Су-27, но пока не подтвердили его гибель или ранение.

«Мы видели сообщения о несчастном случае с военным США и можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте. В настоящее время инцидент находится в стадии расследования», – передает РИА «Новости» сообщение ВВС США.

Ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию, как только она появится.

Напомним, во вторник Су-27 упал на учениях в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Известно о гибели двух пилотов. При этом генштаб ВСУ изначально сообщил, что один из них – американский военный, однако это сообщение было удалено.

Аналогично себя повела и военная прокуратура: заявила о гибели американца, а затем удалила информацию об этом.