Американский F-15 угодил в «чрезвычайную ситуацию» на Украине

Истребитель ВВС США F-15D Eagle совершил аварийную посадку на украинской авиабазе в Староконстантинове.

Инцидент произошел 12 октября, однако о нем стало известно лишь в понедельник. Самолет столкнулся с проблемами во время полета, вернулся и совершил вынужденную посадку, заявил фотограф Фрэнк Кребас.

U.S. Air Force F-15D Eagle make emergency landing during exercise in Ukrainehttps://t.co/lhJbvZdy2f pic.twitter.com/PlPAAyeAMw — Defence blog (@Defence_blog) 15 октября 2018 г.

«Я был на заднем сиденье этого F-15D и могу подтвердить, что это была настоящая чрезвычайная ситуация», – сказал фотограф, передает Defence Blog.

После аварийного приземления самолет-истребитель был отбуксирован на стоянку членами команды инженеров ВВС США.

8 октября на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины начались многонациональные воздушные военные учения «Чистое небо – 2018», в которых принимают участие ВВС ряда стран НАТО. На учениях истребители Су-27 украинской армии в воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра показали себя лучше американских F-15C Eagle за счет большей маневренности и механизации.