Предсказана скорая отмена маткапитала

Материнский капитал в России в ближайшее время может быть отменен, считают эксперты, указывая на то, что программа себя исчерпала и стала поводом для злоупотреблений.

Исследование Высшей школы экономики указывает на то, что материнского капитала не хватает для решения жилищных проблем половине многодетных семей в России – только 7,5% семей с большим количеством детей располагают средствами, которых хватит – с учетом маткапитала – на покупку жилья не в ипотеку, сообщает Ura.ru.

Еще 20% семей, получив материнский капитал, могут взять ипотеку.

«Для решения этой задачи (приобретения жилья) маткапитала явно недостаточно», – заявил доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Хестанов.

Он отметил, что с учетом махинаций и «общий тренд на сокращение бюджетных расходов» в ближайшем будущем возможна отмена маткапитала.

«Тем более что первоначальный срок действия этой программы давно истек», – заявил Хестанов.

Глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин заявил, что отмена материнского капитала «станет большим ударом».

«На мой взгляд, программа является очень эффективной и хорошей формой поддержки, особенно для провинциальных семей. В регионе 450 тыс. рублей – это первый взнос на покупку квартиры», – пояснил он.

В то же время эксперт по коммуникациям Алена Август заметила, что «финансовые инструменты в данном случае не являются панацеей», по ее словам, и ранее были опасения, что деньгами воспользуются «не самые лучшие родители».

«В регионах так часто и случается – деньги пропиваются, реально не доходят до детей», – пояснила она. По ее мнению, нужны комплексные госпрограммы, которые в целом поменяют «отношение людей к созданию семьи и рождению детей».

Замглавы аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова предположила,что государство «не просто отменит капитал», а предложит какую-то альтернативу в виде, например, увеличенного пособия.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых распространенных мошеннических схем, связанных с реализацией материнского капитала.

В конце сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что программа материнского капитала с высокой долей вероятности будет продлена после 2021 года.