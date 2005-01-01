Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова оценила вероятность продления программы материнского капитала после 2021 года.

Голикова отметила, что материнский капитал вносит существенный вклад в благополучие российских семей.

«Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», – заявила Голикова в интервью РИА «Новости».

Она также напомнила, что с 1 января 2019 года запускается 12 национальных проектов, среди которых проект «Демография».

Вице-премьер пообещала, что все усилия правительства будут направлены на то, чтобы поддержать мотивацию семьи к рождению детей.

Ранее Голикова объявила о росте суммы маткапитала до 489 тыс. рублей.