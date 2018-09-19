Голикова объявила о росте суммы маткапитала до 489 тыс. рублей

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19 сентября, среда  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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За что туристы все больше хвалят Крым

Крым завлекает природой, чистыми пляжами, мягким климатом и экскурсиямиФото: Алексей Лебедев/РИА «Новости»
Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим? Подробности...
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Каких еще предателей и перебежчиков в США запугивают «местью России»

В США сейчас находятся свыше 100 беглых агентов и членов их семей, при этом особой популярностью у них пользуется солнечный штат ФлоридаФото: Global Look Press
На фоне обострения «дела Скрипалей» в США обеспокоились жизнью и здоровьем российских предателей-перебежчиков, ныне проживающих в Америке. По их душу уже якобы выслали киллеров, что, разумеется, чушь и элемент информационной войны. Тем не менее, биографии этих людей и тот ущерб, который они нанесли России, стоят того, чтобы вновь о них вспомнить. Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Патриотическое воспитание должно быть честным

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Патриотическое воспитание – это нормально. Но, если детскую любовь к родителям не нужно «обосновывать» (рассказывать, какие мама с папой хорошие), то со страной сложнее. Любит ли наша страна своих детей так, как хочет, чтобы они любили её? Подробности...

Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

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        • При угрозе любым другим людям

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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          Голикова объявила о росте суммы маткапитала до 489 тыс. рублей

          19 сентября 2018, 12:31

          Текст: Анна Инсарова

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          К 2021 году размер материнского капитала вырастет до 489 тыс. рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

          «В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей, в 2020 году – 470 тыс. рублей, в 2021 году – 489 тыс. рублей», – цитирует Голикову ТАСС.

          Вице-премьер выступила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

          Также она рассказала, что пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста составит с 1 января 2019 года 11280 рублей. «То есть (размер) равный МРОТ, на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения», – пояснила она.

          По словам Голиковой, в 2019 году Пенсионный фонд направит на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии 85,5 млрд рублей, в 2020 году – 77,9 млрд рублей, в 2021 году – 71,7 млрд рублей.

          «Эту выплату получают неработающие пенсионеры с целью доведения пенсий до величины прожиточного минимума в соответствующем регионе. Мы предполагаем, что такую поддержку получат неработающие пенсионеры в количестве 3,8 млн человек. Это важнейшее направление работы по борьбе с бедностью этой категории населения», – уточнила она.

          Она отметила, что проект федерального бюджета на 2019 год предполагает увеличение расходов на социальную сферу на 7,1% до 6,6 трлн рублей.

          «В дальнейшем на 2020 и 2021 год также наблюдается тенденция по увеличению расходов на социальную сферу», – сказала она.

          В частности, предложено в 2019 году направить на здравоохранение 655,5 млрд рублей (рост а 17,3%), не считая средств, направляемых через ФОМС. Окончательные параметры бюджета утвердит Госдума.

          Ранее в среду на заседании РТК участники рассмотрели предложение правительства России увеличить с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 11,28 тыс. рублей.


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