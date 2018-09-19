Голикова объявила о росте суммы маткапитала до 489 тыс. рублей

К 2021 году размер материнского капитала вырастет до 489 тыс. рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей, в 2020 году – 470 тыс. рублей, в 2021 году – 489 тыс. рублей», – цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер выступила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Также она рассказала, что пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста составит с 1 января 2019 года 11280 рублей. «То есть (размер) равный МРОТ, на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения», – пояснила она.

По словам Голиковой, в 2019 году Пенсионный фонд направит на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии 85,5 млрд рублей, в 2020 году – 77,9 млрд рублей, в 2021 году – 71,7 млрд рублей.

«Эту выплату получают неработающие пенсионеры с целью доведения пенсий до величины прожиточного минимума в соответствующем регионе. Мы предполагаем, что такую поддержку получат неработающие пенсионеры в количестве 3,8 млн человек. Это важнейшее направление работы по борьбе с бедностью этой категории населения», – уточнила она.

Она отметила, что проект федерального бюджета на 2019 год предполагает увеличение расходов на социальную сферу на 7,1% до 6,6 трлн рублей.

«В дальнейшем на 2020 и 2021 год также наблюдается тенденция по увеличению расходов на социальную сферу», – сказала она.

В частности, предложено в 2019 году направить на здравоохранение 655,5 млрд рублей (рост а 17,3%), не считая средств, направляемых через ФОМС. Окончательные параметры бюджета утвердит Госдума.

Ранее в среду на заседании РТК участники рассмотрели предложение правительства России увеличить с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 11,28 тыс. рублей.