Названы самые частые виды мошенничества с маткапиталом

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых распространенных мошеннических схем, связанных с реализацией материнского капитала.

Так, самым распространенным преступлением, связанным с получением этой выплаты, оказалась покупка под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников (как правило, носящих другую фамилию). После регистрации сделки деньги, включая средства материнского капитала, перечисляются продавцу, который, в свою очередь, возвращает средства покупателю, пишет РБК.

Еще одна популярная схема – покупка квартиры по завышенной стоимости. Для таких сделок, как правило, используют непригодную для жилья недвижимость (аварийное или ветхое жилье), которую делят на части и продают по стоимости, равной размеру материнского капитала. После совершения сделки риелтор отдает деньги покупателям за вычетом расходов на свои услуги. Эксперты ОНФ отмечают, что такая сделка противоречит закону, поскольку приобретаемая недвижимость не улучшает жилищных условий семьи.

Еще один способ мошенничества – покупка несуществующего дома или квартиры, которая затем перепродается. В этой ситуации риелторы по нескольку раз перепродают одну и ту же недвижимость родителям, которые хотят получить материнский капитал наличными. Для таких сделок, как правило, привлекаются нелегальные агентства недвижимости или фирмы-однодневки, которые заключают фиктивный договор займа на покупку жилья.

Распространение получили и махинации с ипотекой. Например, мать – обладательница сертификата оформляет ипотечный кредит на покупку жилья в «дружественном» банке, а риелторская фирма заключает фиктивный договор купли-продажи, согласно которому она приобретает у фирмы квартиру. На основании этих документов Пенсионный фонд производит выплату по сертификату на материнский капитал.

Автор исследования ОНФ Елена Гринь предлагает внести в закон ограничения, которые сократили бы возможности мошенничества с маткапиталом. В частности, по ее мнению, стоит запретить приобретать на эти средства ветхое и аварийное жилье.

Помимо этого, зафиксированы случаи получения сертификата на маткапитал теми, кто не имеет на это прав. Например, за получением выплаты часто обращаются женщины, представившие поддельные документы о рождении второго ребенка. Подделать документы «роженице» помогают врачи и риелторы, рассказывают в ОНФ.