В РКК «Энергия» охарактеризовали работу системы управления при аварии «Союза»

Система управления во время аварии ракеты «Союз ФГ» сработала как положено, сообщил замглавного конструктора перспективных космических комплексов и систем РКК «Энергия» Игорь Хамиц.

«Включилась система управления, она отработала штатно, согласно документации. И на высоте 10 км раскрылся основной парашют и корабль приземлился», – сказал он, передает ТАСС.

9 октября во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.