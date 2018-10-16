В Мордовии реализуется культурно-просветительский проект для пожилых

«Все проходило в комнате отдыха. Мы провели концертную программу, мастер-классы по расписыванию матрешек и изготовлению кукол, что помогает разрабатывать моторику рук», – рассказала газете ВЗГЛЯД куратор культурного проекта «Живое общение» для людей пожилого возраста Татьяна Орехова о выезде в мордовский Волгапинский дом-интернат милосердия.

В Мордовии при участии волонтеров реализуется культурно-просветительский проект Этно арт-студия «Живое общение» для людей пожилого возраста (60+), проживающих в домах-интернатах, домах ветеранов войны и труда Республики Мордовия. Он был поддержан Фондом президентских грантов, размер гранта составил 208 тыс. 484 руб.

Как рассказала руководитель проекта, координатор по работе с социально незащищенной категорией граждан НА «Поволжский центр культур финно-угорских народов», Татьяна Орехова, во вторник состоялся выезд в Волгапинский дом-интернат милосердия. Всего проект охватывает шесть местных домов-интернатов.

Этот дом-интернат отличается от других тем, что в нем много лежачих, поэтому в самой встрече участвовало около 20 человек. Кроме сотрудников «Поволжского центра культур финно-угорских народов» во встрече участвовали студенты и артисты.

«Все проходило в комнате отдыха. Мы провели концертную программу, мастер-классы по расписыванию матрешек и изготовлению кукол, что помогает разрабатывать моторику рук. Даже дедушка сплел куклу-оберег. Показали дедушкам и бабушкам фильм о Мордовии. Подарили часы с логотипом Фонда президентских грантов и Дома дружбы народов Республики Мордовия, а также сладкие подарки», – рассказала Орехова.

По ее словам, участники встречи были счастливы, у многих появлялись слезы. Эти люди очень одиноки, поэтому такое внимание для них – очень важное событие в жизни.

Следующий визит волонтеров состоится 25 октября в Октябрьский дом-интернат для престарелых инвалидов, а затем – 8 ноября. Ранее в проекте участвовали подопечные саранского пансионата для ветеранов войны и труда и Большеберезниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Как говорят авторы проекта, он направлен на решение проблемы культурного общения пожилых людей в домах-интернатах, получения ими новых знаний и навыков в сфере национального художественного и музыкального искусства республики.

Пожилые люди вовлекаются в активную сферу творческой и социальной активности. Этно арт-студия – это площадка, основанная на позитивных эмоциях, возникающих при занятиях творчеством. В рамках проекта проводятся концертные программы, литературные встречи, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.