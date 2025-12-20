Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Захарова сообщила, что внимательно следит за судьбой пекарни «Машенька»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что следит за судьбой пекарни «Машенька», после обращения ее владельца Дениса Максимова с вопросом к президенту России о новой форме налогоисчисления.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале рассказала, что следит за ситуацией вокруг подмосковной пекарни «Машенька». Владелец пекарни Денис Максимов ранее обратился с вопросом о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года к президенту России Владимиру Путину во время программы «Итоги года».
Захарова подчеркнула, что в Красково родился ее папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка.
«Тут живут Машеньки», – написала дипломат.
По словам Захаровой, глава Люберец Владимир Волков уже посетил пекарню и пообещал поддержку коллективу и всем жителям округа.
Дипломат добавила, что комментарии под постом Волкова открыты для предложений и вопросов от местных жителей, которые не смогли озвучить их во время прямой линии, и призвала поддержать этот искренний порыв.
Ранее в рамках «Итогов года» президент России Владимир Путин заявил, что производственный бизнес не должен пострадать при переходе на новые системы налогообложения.
Президент также попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».