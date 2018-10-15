Бывшие коллеги рассказали о моральных качествах «Петрова-Мишкина»

Арт-консультант Николай Евдокимов рассказал, что в прошлом работал в одном ресторане с Александром Мишкиным, который, по утверждениям СМИ, является Александром Петровым, обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей.

Евдокимов сообщил, что работал с Мишкиным в петербургском ресторане «Гарсон» в 2000 году, передает «Дождь». По его словам, официанты получали в заведении хорошие деньги. Евдокимов отметил, что Мишкин был «общительным, в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком.

«Давал какие-то рекомендации по здоровью. Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия», – подчеркнул собеседник.

Евдокимов утверждает, что узнал Мишкина, увидев интервью главного редактора RT Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым. После этого он обратился к коллегам по «Гарсону», которые согласились, что «Петров» похож на бывшего официанта Мишкина.

Арт-консультант также нашел фото из ресторана «Гарсон», на котором есть Мишкин.

Напомним, в понедельник порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.

«Би-би-си» сообщал, что Мишкин жил в архангельском поселке Лойга, хорошо учился в школе, увлекался музыкой и был сельским диджеем. Местные жители также рассказывали, что Мишкин якобы получил Героя России.