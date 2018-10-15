Бывшие коллеги рассказали о моральных качествах «Петрова-Мишкина»

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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром действительно важный вопрос. Подробности...
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Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР. Чтобы из «искры разгорелось пламя», нужна была правильная искра. И высекла ее Турция. Подробности...
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Тарас Шевченко будет декоммунизирован

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Подробности...
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      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Бывшие коллеги рассказали о моральных качествах «Петрова-Мишкина»

          15 октября 2018, 17:32

          Текст: Алексей Ласнов

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          Арт-консультант Николай Евдокимов рассказал, что в прошлом работал в одном ресторане с Александром Мишкиным, который, по утверждениям СМИ, является Александром Петровым, обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей.

          Евдокимов сообщил, что работал с Мишкиным в петербургском ресторане «Гарсон» в 2000 году, передает «Дождь». По его словам, официанты получали в заведении хорошие деньги. Евдокимов отметил, что Мишкин был «общительным, в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком.

          «Давал какие-то рекомендации по здоровью. Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия», – подчеркнул собеседник.

          Евдокимов утверждает, что узнал Мишкина, увидев интервью главного редактора RT Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым. После этого он обратился к коллегам по «Гарсону», которые согласились, что «Петров» похож на бывшего официанта Мишкина.

          Арт-консультант также нашел фото из ресторана «Гарсон», на котором есть Мишкин.

          Напомним, в понедельник порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.

          «Би-би-си» сообщал, что Мишкин жил в архангельском поселке Лойга, хорошо учился в школе, увлекался музыкой и был сельским диджеем. Местные жители также рассказывали, что Мишкин якобы получил Героя России.


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