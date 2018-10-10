Путин наградил избитых футболистами чиновников

Президент России Владимир Путин вручил награды директору департамента Минпромторга Денису Паку и гендиректору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину.

Пак награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Гайсин – орденом Александра Невского, говорится в указе Путина от 11 октября, опубликованном на сайте правовой информации.

Оба чиновника награждены «за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей».

На прошлой неделе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в кафе напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Также игроки участвовали в избиении водителя ведущей Первого канала Виктора Соловчука.

Футболистов доставили в СИЗО «Бутырка» после того, как суд арестовал их и младшего брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.