Агутин и Шнуров сняли совместный клип

Леонид Агутин и Сергей Шнуров выпустили клип на песню «Какая-то фигня», композиция стала саундтреком к комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова».

В клипе также снялся исполнитель главной роли в фильме актер Алексей Гуськов, об этом он сообщил в своем Facebook.

Вместе с ним снялись другие актеры картины Роман Курцын и Сергей Бурунов.

Срежиссировал клип также один и тот же человек – Евгений Шелякин.

Ранее Сергей Шнуров посвятил футболистам Кокорину и Мамаеву нецензурное стихотворение.