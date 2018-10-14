Порошенко заявил о «московской аннексии» в XVII веке

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви.

«Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на православную церковь на Украине», – сказал Порошенко, передает «Интерфакс».

По его словам, украинская православная церковь «не имеет подчинения РПЦ».

Украинский президент добавил, что вопрос единой поместной церкви в стране является вопросом национальной безопасности.

«Вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за границы церковной жизни. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности», – отметил он.

Напомним, в четверг Константинополь заявил о снятии анафемы с Филарета из «УПЦ КП» и Макария из Украинской автокефальной церкви, а также заявил о желании вернуть украинскую церковь под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Также было принято решение о предоставлении неканоническим церквям Украины статуса каноничных. Одновременно «аннексия» Киевской митрополии в 1686 году была объявлена незаконной и отменена.