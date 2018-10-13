Появилось видео антитеррористической операции в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись операции, в ходе которой были уничтожены двое бандитов в Дагестане.

На видеозаписи показана работа сил спецназа. На кадрах видна деревня, подвергшийся штурму дом, военная техника.

Ранее в субботу в НАК сообщали, что в ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана уничтожены двое бандитов, которые могут быть причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.