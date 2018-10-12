Глава Чешской церкви высказался об «украинских раскольниках»

Предстоятель православной церкви Чешских Земель и Словакии Ростислав призвал осудить попытки легализации «украинских раскольников».

Глава Чешской церкви заверил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в неизменности своей позиции по происходящему на Украине «грубому вмешательству государственной власти» во внутреннюю жизнь церкви, сообщается в письме, опубликованном на сайте Московского патриархата.

«Любая попытка легализовать украинских раскольников со стороны государственной власти должна быть решительно осуждена всеми Предстоятелями Поместных Православных Церквей», – говорится в письме.

Ранее в Кремле также высказывались по возможной автокефалии на Украине.

Также в Москве рассказывали о мерах, которые предпримет Россия в случае гонений на православных на Украине.