Кремль озвучил позицию по автокефалии на Украине

Москва не поддерживает решения, ведущие к расколу в православном мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви относительно этого вопроса. И, безусловно, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия», – ответил Песков на вопрос о реакции Кремля на возможную автокефалию УПЦ, передает РИА «Новости».

Кремль уже давал оценку вероятному созданию автокефальной поместной церкви на Украине.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказывался об угрозе церковного раскола на Украине.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, кто может поддержать раскол в православном мире.