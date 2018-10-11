Производитель двигателей «Союза» отказался комментировать аварию

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), в состав которой входит самарское предприятие «Кузнецов», и НПО «Энергомаш им. академика Глушко» не комментируют причины аварии ракеты «Союз».

«Мы не комментируем факт аварии до полной расшифровки данных телеметрии», – сказал представитель ОДК, передает ТАСС.

На ракетах-носителях «Союз» устанавливаются серийные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации – ПАО «Кузнецов». Разработчиком двигателей является «Энергомаш».

НПО «Энергомаш им. академика Глушко», разработчик двигателей второй ступени аварийного «Союза», также не комментирует ситуацию с кораблем.

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы, их достали из спускаемого аппарата.

По предварительным данным, авария произошла из-за удара одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.