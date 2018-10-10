МИД высказал возмущение властям Польши

Департамент информации и печати МИД России возмутился «варварским отношением» к мемориальному наследию России в Польше, где было осквернено воинское захоронение.

Напомним, на кладбище в польском городе Еленя-Гура разрушили 21 надгробие на могилах советских солдат, погибших во время боев за освобождение Польши от «гитлеровских оккупантов».

«Нанесенный ущерб уже ликвидирован, полиция начала расследование. Однако суть проблемы от этого не меняется. Налицо еще один вопиющий пример варварского отношения к нашему мемориальному наследию в Польше. И это при всех заверениях со стороны тамошних властей, будто захоронения пользуются безусловной защитой польского государства, взявшего на себя соответствующие обязательства перед Россией», – говорится в сообщении МИД.

Ведомство отмечает, что речь «не о единичной безобразной выходке». В качестве причины регулярных инцидентов называется официальный курс Варшавы «в духе фальсификации истории» и его «позорных последствиях».

В министерстве потребовали от Польши найти и наказать виновных.