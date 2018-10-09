В Польше разбили надгробия на могилах советских солдат

На кладбище в городе Еленя-Гура нашли разбитые надгробия советских солдат, рассказал руководитель общественной организации «Курск» Ежи Тыц.

«Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боев за Польшу, разбиты надгробия», – сказал Тыц РИА «Новости».

Журналист из города Еленей-Гуры Марек Маркевич написал в Facebook, что на кладбище разрушено более 20 надгробий. «Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!» – высказался Маркевич.

В Польше регулярно находят следы вандалов, разрушающих памятники советским воинам. В 2014 году осквернили кладбище в Белостоке, в 2015 подобное произошло в городе Щецин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об энтузиастах, которые борются с разрушением памятников советским воинам в Польше.