Мутко вернется на пост главы российского футбола

Вице-премьер России по вопросам строительства Виталий Мутко с четверга снова станет и.о. президента Российского футбольного союза, сообщают СМИ.

О возвращении Мутко на свой пост будет объявлено 11 октября, сообщает «Матч ТВ».

Для назначения его на пост и.о. главы РФС не нужно собирать исполком организации.

Мутко был главой РФС с 2005 по 2009 годы, затем с 2015-го по 2017-й.

В декабре прошлого года он сложил свои полномочия до июля 2018 года, и.о. президента был назначен Александр Алаев. При этом в мае Мутко заявил о возможном уходе из РФС после того, как был назначен вице-премьером по строительству.