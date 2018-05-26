Мутко заявил о возможном уходе из РФС

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что, возможно, вскоре уйдет из спортивной организации.

Мутко заявил на конференции РФС, что руководство страны предложило ему «очень серьезный вызов»; это «вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни», передает РИА «Новости».

Потому возможно, что через три-четыре месяца он покинет РФС.

«Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: Football from my heart», – добавил Мутко.

Он сообщил также, что стадионы, построенные к Чемпионату мира по футболу-2018 будут, вероятно, переданы клубам, передает «Интерфакс».

«Если клубы маломощные, будут созданы управляющие компании. Мы подумаем о налогообложении. Стадионы не должны стоять «белым слонами», – сказал вице-премьер России.

Он добавил, что «тестовые матчи вселяют оптимизм, на матчи Второй лиги на них собирались по 40 тыс. человек в Самаре, Волгограде, Саранске, Калининграде».

«Отдельно стоит стадион в Сочи. Вчера я общался с губернатором, обсуждали, что надо сделать, чтобы там был футбольный клуб, причем, не созданный искусственно, мы ведем такую работу», –заявил Мутко.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

До начала 2018 года Виталий Мутко занимал пост президента РФС, а также до выборов президента России был в должности вице-премьера по вопросам спорта. После назначения нового правительства в мае функционер стал вице-премьером по строительству.